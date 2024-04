Cisterna di Latina Divieto di avvicinamento all’ex compagna e i suoi genitori per un 36enne

Cisterna DI Latina – Nella serata di sabato 9 marzo a Cisterna di Latina (LT), i Carabinieri locale stazione hanno denuncia to in stato di libertà, un 35enne residente a Velletri (LT) per “ Guida ... (temporeale.info)

Calcio a 5 uomini serie B – Il Conit chiude in casa contro l’Elmas. Serve un vittoria per andare ai play off - Il Conit Cisterna arriva a questa ultima partita con l’Elmas dopo aver perso 5-4 il rocambolesco match di sabato scorso a Roma in casa dell’Atletico Grande Impero seconda in classifica ...latinaquotidiano

La Bretella Cisterna – Valmontone è sempre più vicina: al via gli espropri (anche a Velletri e Lariano) – IL VIDEO DEL TRACCIATO - La Bretella Cisterna-Valmontone è sempre più una realtà: nella giornata di martedì 2 aprile infatti il Commissario straordinario incaricato - Ing. Antonio ...castellinotizie

Latina, alla vista della polizia abbandonano un furgone e fuggono: avevano 14 quintali di rame rubato - Nei giorni scorsi, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina durante un servizio di controllo sulla Pontina, in prossimità ...latinapress