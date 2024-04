Circuito Corri nella Maremma» Boscarini domina anche sui colli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jacopoprimo tra lene senesi e Marika Di Benedetto si conferma in forma ottenendo un bel terzo posto. Vittoriana in terra senese per la seconda tappa delpodistico. A Siena,gara "Sù e giù per isenesi", con 246 atleti al via, ha vinto Jacopo, esperto atleta dell’Atletica Costa d’Argento, oramai uno degli atleti più forti della provincia di Grosseto madella Toscana. L’argentarino ha concluso i 12 chilometrinari col tempo di 44’ 57’’, precedendo Matteo Cannucci (Il Fiorino asd) staccato di trenta secondi, dopo una bella battaglia vinta poi dalno e Giordano D’Ascenzi (Mens ...