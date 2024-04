Cina | Jiangsu | ragazzi italiani esplorano cultura locale sulle orme di Marco Polo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nanchino, 10 apr – (Xinhua) – Decine di insegnanti e studenti di una scuola internazionale italiana hanno recentemente visitato alcune citta’ nella provincia orientale cinese del, immergendosi nellacinese insieme ailocali. L’attivita’ fa parte di un campo di esperienza frequentato da 38 insegnanti e. Include l’esplorazione dei paesaggi locali, dei costumi, del patrimoniole immateriale in regioni come Haian e lo Zhenjiang, nonche’ tour educativi in metropoli moderne come Suzhou. Li Xuemei, preside della Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) a Padova, in Italia, ha affermato che, ricorrendo quest’anno il 700mo anniversario della scomparsa del famoso viaggiatore italiano, gli ...