Cina | inaugurera’ progetti di costruzione | ampliamento di importanti strutture culturali

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pechino, 10 apr – (Xinhua) – Launa serie diper ladi nuoveo per l’di quelle esistenti, al fine di promuovere la conservazione e l’eredita’ del prezioso patrimonio culturale e naturale del Paese, si legge in un piano di lavoro rivisto a questo proposito. Il piano, redatto congiuntamente da sette organi del governo centrale, tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il ministero della Cultura e del Turismo e l’Amministrazione nazionale del patrimonio culturale, mira anche a migliorare il sistema dei servizipubblici del Paese e l’integrazione tra cultura e turismo. (Xin) Agenzia Xinhua