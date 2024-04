Cina e Russia concordano di rafforzare i legami

(Di mercoledì 10 aprile 2024)dila cooperazione in materia di sicurezza per contrastare l’Occidente durante un incontro tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il suo omologo russo Sergey Lavrov.dila cooperazionehanno concordato diin opposizione all’Occidente. Il ministro

Cina e Russia "si sono unite per forgiare un nuovo percorso di coesistenza armoniosa e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i principali Paesi, che ha portato benefici anche ai loro popoli e ha ... (quotidiano)

Lunedì 8 aprile il ministro degli Esteri Russo Sergei Lavrov si è recato a Pechino per incontrarsi con il Segretario del Partito Comunista Cinese Xi Jinping, leader del Paese in questo momento ... (formiche)

Bloomberg: “Fino a 10mila miliardi per rafforzare le difese del G7”. Tasse e tagli alla spesa per comprare più armi - Armi, armi e ancora armi. È la litania del momento, ripetuta nelle cancellerie di mezzo mondo. I nuovi scenari geopolitici, si dice, impongono di ripensare, naturalmente verso l’alto, gli stanziamenti ...ilfattoquotidiano

Il vicecomandante NATO in Europa: “Di Putin non ci si può fidare, in caso di guerra saremo pronti” - Sir Keith Blount, Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR), all'evento per i festeggiamenti dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica a Napoli: "Putin ...fanpage

L’Europa perde influenza in Africa dopo gli ultimi colpi di stato. Russia, Cina e Turchia si prendono il continente - Mosca punta sulla vendita di armi, Pechino sulle materie prime, Ankara usa la religione e gli aiuti ai musulmani. Nel 2050 la popolazione sarà di 2,5 miliardi: un problema solo dell’Europa. Domenico A ...corriere