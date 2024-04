Cina | autorita’ | Heilongjiang non colpito da fonte di radiazioni in citta’ russa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pechino, 10 apr – (Xinhua) – L’Amministrazione nazionale cinese per la sicurezza nucleare oggi ha dichiarato che una “di contaminazione radioattiva” trovata nelladi Khabarovsk non ha influito sulla viregione cinese. In un comunicato, l’agenzia ha affermato che leambientali della provincia nord-orientale cinese dello, hanno prestato molta attenzione alla questione dopo l’identificazione dellail 5 aprile a Khabarovsk. Secondo il comunicato, negli ultimi giorni le strutture di monitoraggio delleatmosferiche dellohanno monitorato in tempo reale il tasso di dose digamma e sono stati raccolti campioni di aerosol. “I ...