(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato originariamente in Italia per la prima volta da Einaudi nel 1968, . Biografia di uno schiavo fuggiasco torna nelle librerie italiane per merito di Quodlibet che varia il titolo con cui era stato tradotto precedentemente (Autobiografia di uno schiavo) per restituirne pienamente il senso di un’operazione culturale straordinaria a opera del poeta e romanziere cubano Miguel Barnet. Questi, che è anche un apprezzato etnologo, incontra infatti per la prima volta a Cuba nel 1963 Esteban Montejo, un ex schiavo ultracentenario che da anni vive in clandestinità in quanto sfuggito all’oppressione della schiavitù. Nel frattempo, la schiavitù sull’isola caraibica è stata abolita e Montejo è in grado di raccontare a Barnet la propria filosofia esistenziale, quel pensiero cimarronaje che intreccia sapere e intuito e quella sapienza istintuale che dà forma a una relazione con il mondo ...