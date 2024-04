Ciclismo | Freccia del Brabante 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Va in scenal’edizione numero 64 delladel, che anche quest’anno collega le Classiche delle Pietre con le Classiche delle Ardenne. Saranno ben 22 i muri da affrontare lungo i 195 chilometri da Leuven a Overijse, dove tanti corridori potrebbero arrivare a giocarsi la vittoria. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa al meglio e in tempo reale.DEL: PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI, TV E– La corsa scatterà alle ore 12:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento in quel di Leuven. Gli organizzatori hanno fissato l’arrivo sul traguardo di Overijse in uno compreso tra le 17:05 e le 17:35, in base alle previsioni sulla media ...

