Ciclismo | crollo Visma-Lease a Bike | dal dominio del 2023 ai guai di Van Aert e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 - Alla fine la tanto temuta Parigi-Roubaix 2024, con annesso inserimento della chicane di sicurezza poi di fatto inutile, non ha fatto i danni prodotti dalle corse precedenti: su tutte Dwars door Vlaanderen 2024 e Giro dei Paesi Baschi 2024, due gare che rischiano di aver stravolto definitivamente i piani stagionali della. I dettagli Certo, l'Inferno del Nord è stato indigesto anche per i vari Elia Viviani, Jonathan Milan e Alberto Bettiol, caduti però curiosamente ben prima dell'inizio dei tratti in pavé. Tutti se la sono cavata con qualche graffio e ammaccature, con il veronese della Ineos Grenadiers che in particolare, al netto della lesione al gluteo sinistro, ha ringraziato il proprio casco che, spaccandosi, ha fatto pienamente il suo dovere evitando danni alla testa. Possibile che ciò ...