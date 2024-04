Ciccio Graziani | “Ho inaugurato il torneo di calcio nel paesino della ‘ndrangheta su richiesta del ras delle preferenze Pd”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dice di essere andato a inaugurare undia Volpiano, in provincia di Torino, unrecentemente finito al centrocronache perchè ospita una locale di. E a invitarlo fu Salvatore Gallo, il ras dei voti del Pd nel capoluogo piemontese, finito sotto inchiesta nell’ultima inchiestaprocura sulle infiltrazioni nei cantieri autostradali. È una strana avventura quella capitata a, calciatore campione del mondo 1982 e storico attaccante dell’ultimo Torino in grado di vincere lo scudetto. Era il 1977 eera uno dei due “gemelli del gol” insieme a Paolo Pulici. Negli anni successivi è rimasto legato alla cittàMole, dove ha conservato alcuni amici come ...

