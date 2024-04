Ciaschini | “Il Napoli deve agguantare il quarto posto”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Giorgio, allenatore ed ex vice di Carlo Ancelotti, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Ha visto la sfida tra Real Madrid e Manchester City? “Indubbiamente. Le partite perfette finiscono zero a zero se i giocatori davanti sono scarsi. Se sono forti, è difficile farle finire zero a zero”. Haaland non riesce ad imporre il suo strapotere fisico nei big match, come accaduto ieri sera. “Haaland ha trovato un difensore esperto e potente come Rudiger, che l’ha marcato piuttosto bene. Inoltre, fuori casa Haaland è un giocatore che fa fatica senza spazi. Tuttavia, lavora molto per la squadra. Anche perché, con Guardiola, se un giocatore non è utile, non gioca”. Sacchi ha affermato, recentemente, che l’Inter, indebitandosi, è come se barasse. Una squadra indebitata, può davvero competere con le altre? “Come ...