Ci sono stanze dove potersi rifugiare La testimonianza dell' ex dipendente

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'esplosione all'internoa centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, ha scosso le coscienze del Paese per l'ennesima tragedia sul lavoro.ancora in corso le ricerche degli eventuali sopravvissuti e sul posto si raccolgono anche le testimonianze degli ex dipendentia centrale idroelettrica. Come Gabriele, intervistato davanti alle telecamere de L'Aria che tira. L'ex dipendenz "Cichechiuse e se qualcuno è andato lì magari c'è ancora - ha detto Gabriele - Se nonsott'acqua ciancora. Ma nona tenuta stagna quindi...".