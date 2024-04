Ci saranno anche Enrico e Benedetta?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Manca ormai pochissimo alla fine di Matrimonio a prima vista Italia, e per le quattro coppie (tranne quella formata da Ilaria e Fabio, entrati a show già iniziato) – stasera alle 21.20 su Real Time – comincia l’esame di coscienza “collettivo” sulle rispettive relazioni. Presenti nella puntata, nonostante la loro convivenza non sia nemmeno cominciata. “Matrimonio a prima vista Italia”: chi sono i 6 single protagonisti ...

Rupert Everett ospite d’onore del Lovers Film Festival 39 dedicato a Sandra Milo - Tra gli ospiti anche Maria Grazia Cucinotta, Nancy Brilli, BigMama, Guglielmo Scilla, Annagaia Marchioro, Alberto Barbera, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi ...quotidianopiemontese

IL COMMENTO - Di Caro: "Conte ha delle idee molto chiare, vuole vincere" - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport: “Ieri sera abbiamo visto una gara bellissima, con una cornice di p ...napolimagazine

Pesci d’aprile: istituzioni e media non mancano all’appuntamento - Come da tradizione, anche quest’anno diversi media e istituzioni hanno confezionato pesci d’aprile. Ecco, in ordine sparso, alcune notizie che potrebbero essere vere, ma molto probabilmente non lo son ...swissinfo.ch