(Di mercoledì 10 aprile 2024) Corre sui social la rabbia dei cittadini castellani per il momentaneo ‘dirottamento’ dell’ufficio postale a Osteria Grande, lungo la via Emilia. La comunicazione è stata data lo scorso 4 aprile, quando il Comune ha annunciato la chiusura dell’ufficio di via San Francesco 11, a pochi passi dalla piazza XX Settembre, "dal 6 aprile al 2 maggio per lavori necessari al rinnovamento degli impianti", citando come soluzione alternativa proprio quella dell’ufficio postale di Osteria Grande, in via Emilia Ponente 6260, oltre a quelle di Toscanella di Dozza e via Emilia. Tre soluzioni-tampone dunque, alle quali si aggiunge quella di Gallo Bolognese, sempre sulla via Emilia, che però non hanno affatto incontrato i favori dei cittadini castellani, arrabbiatissimi sui social già subito dopo la comunicazione e ancora di più in questi giorni, quando la chiusura dell’ufficio del capoluogo è ...

Chiuse le Poste in centro: "Un problema per tutti" - L’ufficio di via San Francesco tira giù le serrande fino al 2 maggio per i lavori. Monta la polemica: "Nessun rispetto per gli utenti. Gli anziani come fanno".ilrestodelcarlino

Roma, fuga di gas a Tor Pignattara. Evacuato un palazzo e tre negozi - Un’importante fuga di gas in via dell’Acqua Bullicante, in zona Tor Pignattara a Roma ha comportato l’evacuazione di una palazzina ...iltempo