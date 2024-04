Chicago | si rifiuta di scendere dall' auto e spara | polizia lo uccide con 96 colpi di pistola

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dexter Reed, afroamericano di 26 anni, è morto sotto ididegli agenti in borghese delladi. Dopo averto per primo, è stato ucciso dai proiettili di 4 poliziotti

Chicago, il video shock: polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane - La polizia di Chicago diffonde un video choc che documenta l'uccisione di un giovane afroamericano di 26 anni, colpito in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96 colpi in 40 sec ...adnkronos

Polizia uccide 26enne afroamericano a Chicago con 96 colpi in 42 secondi durante controllo: il video - Nuovo video shock sulla violenza delle forze dell’ordine americane. Le immagini, riprese dalla bodycam di un poliziotto, mostrano agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi durante un controllo ...fanpage

Chicago, polizia spara 96 colpi in 40 secondi: un morto - Il video - La polizia di Chicago diffonde un video choc che documenta l'uccisione di un giovane afroamericano di 26 anni, colpito in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96 colpi in 40 sec ...adnkronos