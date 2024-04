Chicago | polizia in borghese uccide un ragazzo afroamericano esplodendo 96 colpi di pistola | il tutto filmato in un video choc

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Sono passati quasi 4 anni dalla morte brutale di George Floyd, ma inquesto tempo i ragazzi afroamericani negli Stati Uniti hanno continuato a morire per mano della. L’ultimo tragico episodio si è verificato a, dove è deceduto in circostanze tutte da chiarire un giovanedi colore, contro il quale laavrebbe sparato 96in 42 secondi. La famiglia lo ricorda come un talentuoso giocatore di basket che aveva nel cassetto il sogno di diventare giornalista sportivo. La sparatoria I fatti risalgono al 21 marzo scorso, quando 5 agenti ina bordo di un’auto dellasenza contrassegni hanno fermato il SUV dove viaggiava Dexter Reed,di colore ...