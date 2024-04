Chicago | il video shock | polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Ladidiffonde unchoc che documenta l'uccisione di unafroamericano di 26 anni,to in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96in 40. Dexter Reed, 26 anni, è stato ucciso lo scorso 21 marzo nella zona di Humboldt Park. Secondo la

96 colpi in 42 secondi. Così muore Dexter Reed, un altro afroamericano ucciso dalla polizia americana - Il fatto è successo il 21 marzo scorso, nella West Ferdinand Street di Chicago e tutta la sequenza è stata ripresa dalla bodycam di un poliziotto. Il video è stato diffuso solo ora e mostra agenti in ...huffingtonpost