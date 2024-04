Chicago | il video shock | polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Ladidiffonde unchoc che documenta l'uccisione di unafroamericano di 26 anni,to in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96in 40. Dexter Reed, 26 anni, è stato ucciso lo scorso 21 marzo nella zona di Humboldt Park. Secondo la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

