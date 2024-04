Chiara Francini | video intervista Forte e Chiara | «Mio show un grande girotondo | Sanremo? Mi viene un cerchio alla testa»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La nostra, che sbarca in prima serata su Rai1 con il suo one women: ci ha raccontato il suo percorso, gli amici-ospiti, il politically correct, le voci sulla conduzione diVi presentiamo la nostra, che sbarca in prima serata su Rai1 con il suo one women, dal 10 aprile per tre mercoledì. Ci ha parlato del suo, del suo percorso, degli amici-ospiti, del politically correct e anche dell’essere una papabile conduttrice del Festival di ...