Chiama ambulanza per un dolore all’addome | operata in arresto cardiaco | donna incinta muore con la sua bimba

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Unadi 30 anni è morta in ospedale dopo essere entrata in. La giovane, che era al nono mese di gravidanza, avevato l'per unall'addome quando il cuore ha smesso di battere. I medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto hanno provato ad effettuare un cesareo mentre svolgevano le manovre cardiache.

