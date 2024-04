Chi sono le vittime dell’esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’esplosionediè avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 14.30, come riporta Ansa, quando una turbina è esplosa all’ottavo piano sotto lo zero causando prima un incendio e poi l’gamento del piano, con il crollo di un solaio a causa dello scoppio dell’alternatore, la cui causa è ancora da accertare. Leaccertatedi, nel bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese,3, mentre cistati 5 feriti, alcuni con ustioni gravi per via dell’incendio, e 4 dispersi. Le persone coinvolte nell’esplosionetutti ...