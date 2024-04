Chi sono le vittime della strage di Suviana | il neosposo Vincenzo Franchina | il pensionato Mario Pisani e l' immigrato Pavel

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Vite spezzate, lavoratori, di ogni età. Un neo sposo, un, un. Citecnici e operai di mezza Italia nella lunga lista del dolore, dei 15 coinvolti in uno dei più...

Un verdetto scandalo e una qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (per ora) mancata che proprio non va giù a Frank Chamizo . Il Lotta tore azzurro, già medaglia olimpica a Rio 2016, domenica è stato ... (sportface)

sono tre al momento le vittime accertate dell’incidente avvenuto ieri alla centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, anche se con il passare delle ore diminuiscono le speranze di ... (tpi)

Windows 11, il Patch Tuesday di aprile risolve 2 falle 0-day e implementa le feature Moment 5 - Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti di aprile. Tra le principali novità di Windows 11 abbiamo le funzionalità di Moment 5 a tutti gli utenti. Inoltre, l'aggiornamento risolve due vulnerabilità z ...hwupgrade

Pinguini Tattici Nucleari, solidarietà ai palestinesi: “La politica parla di musica, quindi è giusto che anche chi fa musica parli di politica” - I Pinguini Tattici Nucleari non sono più un mistero della musica italiana, come spesso i detrattori li hanno definiti. Oltre un milione di biglietti venduti in un anno, il nuovo tour di 33 date nei pa ...ilfattoquotidiano

Strage di Suviana, i vigili del fuoco: «Poche speranze di trovare vivi i dispersi, situazione difficile» - «Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea». Lo ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione ...ilmattino