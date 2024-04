Chi sono le tre vittime e come stanno i cinque feriti dell’esplosione alla centrale idroelettrica Enel a Bargi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pavel Petronel Tanase, nato in Romania e residente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, di 45 anni. Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni. Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina.loro le treidentificate dopo il gravissimo incidentedidiGreen Power. In quel momento tra il piano sotterraneo 8 e quello 9 della, oltre 30 metri sottoterra, c’era una squadra di 15 operai, tutti di diverse ditte esterne. In tremiracolosamente illesi. In 8stati riportati in superficie nelle ore successive: oltre alle tre, altrioperai, ...