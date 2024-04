Chi sono i dispersi nella strage di Suviana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 –quattro gli operaidopo l’esplosione a. Si tratta di Paolo Casiraghi, 59 anni milanese, è dipendente della ditta Abb; Alessandro D'Andrea, il più giovane, 37 anni, originario di Pontedera, lavora per la Voith di Cinisello Balsamo; Adriano Scandellari, 57 anni, dipendente della Enel Green Power, è padovano, residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, napoletano di 68 anni, dipendente di Lab Engineering, era acome consulente esterno. ESPLOSIONE CENTRALE IDROELETTRICA AL BACINO DI- BARGI IL GIORNO DOPO ALLE PRIME LUCI Ore di angoscia a Milano per Paolo Casiraghi. "Riusciranno a trovarlo vivo?”, si chiedono amici e conoscenti. "Vorrei tanto riabbracciarlo”, dice la vicina. E qualcuno spera nel miracolo in vista del compleanno di Paolo, che ...