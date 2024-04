Chi rappresenta meglio il Barcellona | Xavi o Luis Enrique?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Il mondo è pieno di triangoli, non di quadrati. Se vedete come vieneto Dio, è un triangolo con un occhio al centro che vede tutto. Perché ha le tre direzioni dello spazio, e questo è il fondamento del DNA del Barça» Paco Seirul•lo Il quarto di finale di Champions League trae PSG è uno dei più attesi di questa stagione, anche e soprattutto per il rapporto tra le due squadre. Parliamo di una delle poche rivalità extra-nazionali in circolazione. Due squadre che si odiano piuttosto apertamente, a tutti i livelli della piramide: dalla tifoserie alle dirigenze. La vigilia del match però è stata assorbita da una polemica tutta interna alla galassia, tra l’ex allenatore blaugrana,, e l’attuale allenatore blaugrana,. L’assist è ...