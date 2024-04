Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 10 aprile 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Questa sera – mercoledì 10– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Lasciata in una cappella di una chiesa di un villaggio abbandonato: chi è la giovane vestita di nero che passeggiava in compagnia di un ragazzo in Valle d’Aosta? E dov’è andato lui, dopo averla abbandonata? Un caso analizzato da Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento con il programma Rai. Obiettivo, inoltre, sull’assurda morte del giovane Niccolò Ciatti: in studio il padre chiede giustizia per suo figlio massacrato di botte senza motivo in una discoteca spagnola, con tanto di video dove si vedono in faccia gli aggressori. E ancora, la scomparsa di Marco: il fratello va a dormire nella sua casa e lascia accese le luci per ...