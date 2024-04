Chi è Rhove | il rapper famoso per Shakerando

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo l’esplosione di popolarità ottenuta dal suo singoloè ormai unaffermato e amatissimo dalle nuove generazioni. Una canzone che, oltre ad aprirgli le porte verso una carriera invidiabile, gli ha letteralmente cambiato la vita. Scopriamo qualcosa di più su di lui. Chi è, nome d’arte di Samuel Roveda, è unnato nel 2001 e originario della provincia di Milano. Cresciuto a Rho, ha sempre vissuto con la passione per la musica, cercando di scrivere testi e rime che rispecchiassero la sua personalità e il suo stato d’animo. Fonte: Getty ImagesUna passione che non diventa un lavoro da subito: dopo aver frequentato varie scuole superiori, senza però completare gli studi, lavora come idraulico. In un’intervista al Say Waaad, ...