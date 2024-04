Chi affronterà Sinner al prossimo turno a Montecarlo | occhio al finalista di Madrid 2023…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Novak Djokovic chiama, Jannikrisponde. 6-1 6-2 del serbo su Roman Safiullin, 6-1 6-2 dell’azzurro su Sebastian Korda. Non poteva esserci un debutto migliore per entrambi sulla terra rossa al Masters 1000 di2024. In contumacia di Carlos Alcaraz, che ha dato forfait ieri per un fastidio all’avambraccio destro, sono proprio loro due i grandi osservati speciali nel prestigioso torneo monegasco. Il 22enne altoatesino tornerà in campo domani per gli ottavi di finale contro Jan-Lennard Struff, un avversario potenzialmente pericoloso in determinate giornate. Un solo precedente a livello ATP, peraltro molto recente, che ha visto il netto successo del numero 2 al mondo sul tedesco in due set per 6-3 6-4 al terzodi Indian Wells lo scorso 10 marzo. La superficie è diversa, ma i favori del pronostico restano comunque ...