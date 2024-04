Champions League | quarti | pari spettacolare tra Real e City | Trossard salva l' Arsenal

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 9 aprile 2024 - Il destino diMadrid, Manchestere Bayern Monaco è ancora tutto da scrivere. Nell'andata dei primi duedi finale disono arrivati due pareggi: lo3-3 tra i Blancos e i campioni in carica, e il 2-2 tra i Gunners e la squadra di Tuchel. Gol e spettacolo, dunque, proprio in pieno stile. Ripercorriamo nel dettaglio le due partite. Spettacolo tra: la qualificazione si deciderà a Manchester In un Bernabeu blindato dopo che l'Isis ha minacciato attacchi terroristici negli stadi che ospitano idi finale, va in scena una partita bellissima. Pronti, via e dopo appena 2 minuti ...

