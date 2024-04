Champions League Paris Saint Germain - Barcellona ? Diretta Streaming Prime Video

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I quarti di finale della UEFAandranno in scena nel mercoledì sera dicon un nuovo combattutissimo match in esclusiva che vede in campo. L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile (insudalle ore 20:00, calcio d’inizio alle 21:00). La formazione francese di casa sfiderà, a sette anni dalla storica “remuntada”, i blaugrana per cercare di vincere la sfida di andata. Indal Parco dei Principi di Parigi Giulia Mizzoni affiancata da Clarence Seedorf, Patrice Evra e Cristiana Girelli. La telecronaca di...