Chamizo | la denuncia | “Mi hanno offerto 300 000 dollari per perdere”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il lottatore azzurro a Baku non ha centrato la qualificazione olimpica Frank, stella della lotta azzurra, svela un tentativo di corruzione. Lo fa raccontando l'episodio avvenuto a Baku, dopo la controversa sconfitta nel torneo preolimpico che per ora gli preclude la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024., già domenica, sui social si era

Emergono nuovi incredibili retroscena legati al controverso Preolimpico Europeo di Lotta andato in scena lo scorso weekend a Baku , in Azerbaigian, a valevole come evento continentale di ... (oasport)

