(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una rarità eppure è successo, in questa stagione le tre vincenti dei gironi della serie C hanno già brindato con largo vantaggio e con distacchi anche siderali rispetto a chi insegue. A tre giornate dal termine infatti il quadro è delineato; se ilaveva festeggiato quattro turni fa in casa battendo il Pescara, nell’ultima giornata è stato certificato il trionfo pere Juve. Le tre prime della classe si affronteranno nella Supercoppa: del calendario si conoscono per ora solo le date (15-12-19 maggio), mentre il sorteggio degli accoppiamenti dovrebbe avvenire il 29 aprile, a stagione conclusa. Solo ilin estate era tra le favorite per il successo, le altre due formazioni sono autentiche sorprese. Il(del debuttante Possanzini ora nel mirino del Sassuolo) è stato ...

Cesena, le rivali al trofeo. Sfida a Mantova e Stabia - L’ultima giornata ha determinato le tre migliori dei gironi, tutte in netto anticipo. Il quadro della Supercoppa è completo: manca il sorteggio previsto il 29 aprile.ilrestodelcarlino

Serie C Girone C: festa Juve Stabia, lo 0 a 0 di Benevento vale il ritorno in Serie B. La classifica aggiornata - Serata storica per la Juve Stabia. La formazione allenata da Guido Pagliuca conquista il ritorno in Serie B dopo quattro anni pareggiando 0 a 0 in casa dei rivali del Benevento, nel posticipo della 35 ...ilovepalermocalcio