Centro sociale | l’amministrazione | “Opportunità per i giovani”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl“Samantha della Porta” di Avellino ospiterà le attività altamente formative dell’”Its Academy Ermete”, di cui il Comune è socio fondatore. La decisione assunta dalla giunta di Piazza del Popolo in favore dell’ente no profit va in una duplice direzione. Dopo la segnalazione del consigliere Francesco Iandolo, arriva la nota da Palazzo di città: “Innanzitutto, consente di offrire una grandelavorativa ailocali, considerato che l’86,5% dei ragazzi che frequentano gli ITS trova occupazione dopo il conseguimento del diploma, come certificano le recenti statistiche del Ministero dell’Istruzione. Inoltre, permetterà il completamento di un intervento di restyling dell’immobile, del valore di circa 500.000 euro. Il Comune ha accolto la proposta avanzata ...