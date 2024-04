Centrale Enel Suviana | ricordatevi questa strage quando politici e aziende esalteranno il profitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Purtroppo è esplosa una turbina” così il prefetto di Bologna ha commentato la nuovadi lavoratori, nelladel lago artificiale di, sull’Appenino. Tre lavoratori sono stati uccisi, cinque gravemente feriti, quattro dispersi: un altro massacro. Dain qua le turbine elettriche, quelle che producono energia usando la forza dell’acqua contenuta dalle dighe, esplodono come se fossero sostanze instabili o bombe? Forse cento anni fa poteva esserci questo rischio, non con le tecnologie e la scienza di oggi. Oramai le stragi di operai in Italia sembrano uscire dalle cronache di inizio Novecento. A Brandizzo di Vercelli un treno travolge chi lavorava sulla linea ferroviaria. A Firenze il tetto di un supermercato in costruzione crolla e schiaccia i muratori. I macchinari ...