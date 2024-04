Centrale di Suviana | chi sono i quattro dispersi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Hanno dai 37 ai 68 anni i tecnici ancora intrappolati nellaidroelettrica etutti trasfertisti. Problemi di sicurezza per i sommozzatori nelle ricerche dentro l'impianto

Bargi di Camugnano, 10 apr. (askanews) – La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein , è arrivata in visita alla centrale idroelettrica di Suviana dopo il grave incidente avvenuto ieri ... (ildenaro)

Sono tre i morti , 4 gli operai dispersi e 5 i feriti gravi in un' Esplosione , forse provocata da un incendio, avvenuta attorno alle 15 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di... (quotidianodipuglia)

“Made in Immigritaly": presentato al Cnel report Fai Cisl - I lavori sono stati introdotti dal presidente Cnel, Renato Brunetta, che per prima cosa ha voluto esprimere il proprio cordoglio per l’incidente avvenuto alla Centrale idroelettrica di Suviana. A tal ...conquistedellavoro

Truffe sulla cassa Covid e caso Visibilia. Scena muta di Ciriani al Question time per proteggere Santanchè - Una domanda molto diretta a cui Ciriani, facendo le veci della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone impegnata a Suviana “per rappresentare la vicinanza del governo” alle persone colpite ...lanotiziagiornale

Palaia si stringe intorno alla famiglia di Alessandro, l’operaio pontederese disperso a Suviana - D’Andrea si era trasferito in Lombardia insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo ...lanazione