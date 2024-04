Celta | Hugo Álvarez | “Con l’arrivo di Claudio e la fiducia che ci dà | le cose stanno andando bene”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 2024-04-09 19:49:28 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: AEra appena approdato in prima squadra, ma Tifosi del Celtic Lo tratta già come un giocatore chiave. Ugoè stato scelto dai seguaci del club, come miglior calciatore del mese di marzo. CondiGiraldez Ha preso il posto della panchina ed è un giocatore nel quale l’allenatore ha piena. Il settore giovanile è grato per il premio: “Ai tifosi e ai compagni, senza di loro sarebbe impossibile. Cercheremo di continuare così, vincendo venerdì al Benito Villamarín. “I tifosi sono sempre dietro di noi, sostenendoci nei momenti belli e in quelli brutti.” Nella partita contro il Siviglia abbiamo trovato un ruolo più dominante e ci siamo sentiti molto a ...