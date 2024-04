CBD | cos’è | quali benefici offre e quali prodotti è possibile trovare con questa sostanza

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il cannabidiolo, meglio conosciuto come CBD, è un composto naturale estratto dalla pianta di cannabis. Negli ultimi anni, il CBD ha suscitato un crescente interesse per le sue presunte proprietà terapeutiche e i suoi potenzialiper la salute. Per questo motivo nei paragrafi successivi spiegheremoil CBD,sono le sue proprietà e ia base di CBD disponibili sul mercato.il CBD Il CBD è uno dei numerosi cannabinoidi presenti nella pianta di cannabis, insieme al THC (tetraidrocannabinolo). Tuttavia, a differenza del THC, il CBD non produce effetti psicoattivi e non causa sensazioni di “sballo”. Questo lo rende una scelta attraente per coloro che cercano i potenzialiper la salute della cannabis senza gli effetti ...