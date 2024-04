Cava Manara | investe un pensionato e scappa senza soccorrerlo | rintracciato pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Dopo aver investito un anziano di 86 anni, era fuggito facendo perdere le sue tracce. Credeva d’averla fatta franca un 22enne residente pure lui a, invece, ieri gli agentipoliziale di Vigevano coordinati dal comandante Filippo Franchi hanno bussato alla sua porta e lo hanno denunciato per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidentele con feriti. Venerdì scorso, infatti, poco dopo le 21 in via XXVI Aprile nei pressi del civico 4, undi 86 anni residente aè stato investito riportando diverse lesioni. Mentre l’anziano veniva trasportato al San Matteo per essere curato, gli uomini del distaccamento di polizia ...