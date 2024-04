Cava de’ Tirreni | giudice scagiona la preside accusata di aver colpito suo docente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAccusò ladella scuola dove insegnava dilocon un registro. Ma l’accusa formulata da Umberto Ferrigno,di accoglienza turistica dell’alberghiero G. Filangieri dide’contro Raffaela Luciano, dirigente dell’Istituto scolastico dall’a.s. è stata ritenuta infondata. Ilmonocratico del Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto la Dirigente con formula piena perché il fatto non sussiste, riformando la sentenza di condanna del primo grado con revoca delle statuizioni civili. In conseguenza di ciò Il professore Ferrigno ha dovuto restituire alla dirigente quanto da lei pagato in ottemperanza alla sentenza di primo grado deldi pace didei ...