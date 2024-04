Categorie protette. Una chiamata - Offerta di lavoro per impiegato/a commerciale iscritto/a alle Categorie protette a Sondrio. Requisiti: diploma o laurea, conoscenze informatiche, esperienza nel settore bancario o assicurativo gradita ...ilgiorno

Tanti posti nei ristoranti. Camerieri e manager - La multinazionale italiana Cigierre cerca personale per i suoi ristoranti in varie città, con opportunità per addetti alla cucina e camerieri. Posizioni aperte anche per Categorie protette. Per candid ...lanazione

Cgil, Daniele: lavoratori Categorie protette Call.It sono senza stipendio - Un nuovo presidio all’esterno della Regione Campania per tutelare i 70 lavoratori, appartenenti a Categorie protette, di Call.It, Consorzio Sintesi, che da fine mese rischiano di restare ...ilmattino