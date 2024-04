Catania Messina | divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’Ufficio Stampa delFC, comunica: In vista della gara, in programma domenica 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto delladiha disposto ildideilimitatamente aidiper qualsiasi settore dell’impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti.

