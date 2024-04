Catania | al Cannizzaro | ‘Open week’ dal 18 al 24 aprile | visite gratuite per le donne

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10, 2024 Dal 18 al 24convegni, webinar ein occasione della Giornata della Salute della Donna. È un ricco programma quello che l’Azienda Ospedalieraha allestito in occasione dell’(H)Open Week promosso da ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) dal 18 al 24, al fine di favorire l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Giunto alla nona edizione, l’evento si svolge in occasione della Giornata della Salute della Donna, in calendario il 22, e coinvolge 260 strutture del Network Bollini Rosa, che in quei giorni offriranno servizi clinici, diagnostici e informativi anche a distanza in numerose aree specialistiche. Diverse iniziative si terranno all’Ospedale ...

Viabilità in tilt: «Cosa succede tutti i giorni a Catania» - Stamattina, come consuetudine, questa era la fila in via Nizzeti per arrivare alla circonvallazione di Catania. Ore 09.45 tutto bloccato. Ogni giorno c’è sempre un motivo diverso per rendere la viabil ...lasicilia

Enna, incidente sulla SP41 all’altezza di Centuripe: auto si scontra con un trattore, due feriti - Brutto incidente nella provincia di Enna, a Centuripe, oggi 7 aprile 2024. Un trattore ed una vettura si sono scontrati per cause ancora da chiarire, due persone sono rimaste ferite ed è stato necessa ...tag24

Forza Italia Giovani, nominati i nuovi coordinatori cittadini della provincia di Catania - Nelle scorse ore, in presenza del segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia e vicario e nazionale Antonio Montemagno si è costituito, su indicazione del coordinatore provinciale giovanile ...catanianews