Castel Volturno | primo Comune per lavoratori stranieri agricoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma., in provincia di Casera “si classifica alposto trai comuni della provincia di Caserta per numero di– 4933 dal i gennaio 2022 – che triplicano nei periodi di maggiore richiesta stagionale“. È quanto si legge dalrapporto suiimmigrati nell’agroalimentare “Made in Immigritaly. Terre, colture, culture” commissionato dalla Fai-Cisl, presentato al Cnel e realizzato dal Centro Studi Confronti. Una presenza stabile che “non trova paragoni nelle altre località dell’area. È pertanto un fattore da non sottovalutare perchè sui manifesta on nuove territorialità che si intersecano con condizioni di lavoro iniquo“.è stata una delle città che già agi inizi degli anni ’80 ha ospitato i primi ...

Napoli, tre infortuni preoccupano in vista del Frosinone - Il report dell'allenamento del Napoli a Castel Volturno segnala tre defezioni per il Frosinone: out Olivera, Juan Jesus e Politano.napolipiu

Via subito da CastelVolturno | Calzona lo siede sullo sgabello come Bonucci: fuori dal campo di forza - Escluso dal campo invece Mathias Olivera. Il giocatore sarà spedito in tribuna dopo l’infortunio subito nei minuti finali della trasferta in Brianza, quando Calzona è stato costretto a sostituirlo con ...jmania

IL VIDEO CHOC. Poliziotto accerchiato e picchiato nel traffico verso il mare - L’uomo è stato accerchiato dal branco e colpito ripetutamente e con violenza inaudita con calci e pugni fino ad essere quasi denudato. Il vigile poi è stato lasciato esamine sull’asfalto mentre gli ...casertace