Caso Bibbiano | la Cassazione conferma l’assoluzione per Claudio Foti | “Finalmente liberato da un peso enorme”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lahatoper, lo psicoterapeuta di Torino imputato nel processo nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini diera stato condannato in primo grado a 4 anni per le accuse di lesioni ai danni di una 17enne che avrebbe sviluppato un disturbo borderline in seguito alle sedute, e di abuso d’ufficio in relazione al servizio di psicoterapia affidata alla onlus da lui fondata, Hansel e e Gretel. La sentenza era stata poi ribaltata in Appello conda tutte le accuse. Linea condivisa dai supremi giudici della V sezione penale che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura generale di Bologna e dell’imputato,ndo ...

