(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Corte dihain via definitiva Claudiodichiarando inammissibili i ricorsi nell'ambito del: "Mi sento finalmente liberato da un peso enorme".

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione per Claudio Foti , lo psicologo di Torino imputato nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di ... (tg24.sky)

La Cassazione ha conferma to l’assoluzione per Claudio Foti , lo psicoterapeuta di Torino imputato nel processo nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di Bibbiano . Foti era stato ... (ilfattoquotidiano)

Caso Bibbiano, Foti assolto anche in Cassazione: “Fine di una mostruosa macchina del fango” - La Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva Claudio Foti dichiarando inammissibili i ricorsi nell'ambito del Caso Bibbiano: "Mi sento finalmente ...fanpage

Caso Bibbiano: lo psicoterapeuta Foti assolto definitivamente - La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Lui: “Sono stato sopraffatto da una gogna spietata, è ora di ripartire” ...ilrestodelcarlino

Bibbiano, lo psicoterapeuta Foti assolto in Cassazione: "Tolto un peso enorme" - Assoluzione definitiva per lo psicoterapeuta Claudio Foti, al centro del processo 'Angeli e demoni' il cosiddetto Caso 'Bibbiano'. I giudici della V sezione della Cassazione, nel dichiarare inammissib ...affaritaliani