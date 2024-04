Caserta | oltre le strade anche i marciapiedi sono ormai intransitabili specie per anziani e disabili

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 10 aprile 2024). Mentreper glie le persone, il Comune si preoccupa di creare altre piste ciclabili oppure restringere ledel centro, checausale auto ferme dovunque,sotto la segnaletica di divieto h24, notano i delegati comunali della Cisas. In, le basole stradalidovunque pericolosamente fuori posto, come il caso ben evidente del Vicolo Cimabue, angolo di Via Tanucci e Via Battistessa, dove parecchie auto riportano danni senza che gli Uffici comunali intervengano, come constatato ...