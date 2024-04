Caro tassi e debolezza della domanda | nella manifattura bergamasca diminuiscono le imprese che investono

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Il focus realizzato dalla Camera di commercio di Bergamo evidenzia una diminuzionepropensione a investire da parte dellemanifatturiereprovincia: in particolare l’industria registra nel 2023 una riduzionequota diinvestitrici (dal 69% al 60%), pur restando di gran lunga il comparto con il valore più elevato, anche per via delle maggiori dimensioni medie che caratterizzano ledel settore. Il calo è evidente pure in Lombardia, ma a Bergamo risulta più marcato, determinando così la perdita del vantaggio registrato negli anni scorsi. Una diminuzione parallela si verifica anche nell’artigianato: la percentuale scende dal 34% al 28%, restando all’ultimo posto tra i comparti analizzati. Nel terziario invece la quota di ...