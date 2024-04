Carlos Sainz fa visita a Jannik Sinner | “Tifavo per te” VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Guardi un po’ di tennis?”. “Stavo proprio guardando te, ero dietro di te a tifarti”. Inizia così la conversazione tra due stelle dei rispettivi sport,e il ferrarista, come testimonia unpubblicato sui canali social del Masters 1000 di Montecarlo dopo la vittoria del fuoriclasse altoatesino contro lo statunitense Sebastian Korda. Poi lo scambio di battute prosegue sul mondo dei motori.chiede: “Segui la F1?”. Enon nasconde la passione: “Amo la F1. Sto provando a venire a qualche gara. Sai, c’è il Roland Garros. Se va male, verrò sicuramente”. Un assist per: “Allora spero che non verrai”. Poi l’abbraccio e la foto di rito.Whenmet ...