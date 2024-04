Carabinieri inseguono banda di ladri | sirene e spari tra le strade del Pollino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pietrasanta (Lucca), 10 aprile 2024 – L’orrenda sensazione della propria abitazione violata dai malviventi, la pronta segnalazione al “112“, l’arrivo delle pattuglie deie l’inseguimento tra le angustedele della Traversagna. E poi due-treche ancora non hanno una matrice ben precisa. I colpi sono partiti dal cittadino che ha scacciato i, daiin fuga o dagli stessi militari per intimare lo stop ai delinquenti? L’unica certezza, al momento, è che il tentato furto in un’abitazione e il successivo subbuglio hanno rovinato una serata, come quella di lunedì, apparentemente tranquilla oltre che piacevole per le temperature quasi estive di questo periodo. Il movimentato episodio, subito rimbalzato, all’indomani, sui vari gruppi di sicurezza ...