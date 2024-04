(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Sublime.”. Questo il commento di Gigi Hadid al nuovo post della collega/amicache mostra con orgoglio il suo nuovo taglio. Un taglio che spazza via il suo carré lungo degli ultimi mesi per eliminare ogni lunghezza. Un hairlook perfetto per l’estate. La modella, nata a Stoccolma, lo ha scelto, come si può immaginare dalle immagini, per lanciare la collezione estiva del suo brand di abbigliamento: H. In effetti, il taglio destinato a essere osservato e copiato, è già uno degli hairlook più consigliati per la stagione calda. E darà sicuramente un impulso a tutta la collezione, disponibile da oggi. Taglio: la ...

Nuovo look per Belen Rodriguez . La showgirl argentina ha deciso di di mostra rsi sui social con i capelli ... corti! L'articolo Belen Rodriguez cambia look e si mostra sui social con i capelli ... (novella2000)

Belen Rodriguez qualche ora fa ha condiviso su Instagram un carosello di foto in cui è ritratta con i capelli corti. Un look sbarazzino e inedito che però non ha convinto i fan. Il carosello di foto ... (biccy)

Chanel Totti cambia hair look per la primavera: ora ha i Capelli sfumati con le punte platino - Chanel Totti ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, la stessa di mamma Ilary Blasi: ecco il nuovo hair look che ha scelto per le prime settimane ...fanpage

Capelli corti per l’estate: la svolta di Elsa Hosk - Elsa Hosk spazza via il suo carré per un taglio Capelli corti wet e con lunga frangia. La modella dà una svolta Anni 90 al suo look ...amica

Questi sono i nuovi tagli corti da copiare alle star - Da Gigi Hadid a Charlotte Gainsbourg, passando per Zendaya. I Capelli (e i tagli) corti da copiare alle star. Il video di Amica.it ...amica